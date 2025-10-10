تفاصيل أزمة تجديد محمد السيد مع الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تطورات ملف تجديد عقد لاعب الزمالك الشاب محمد السيد، موضحًا أن اللاعب يرفض حتى الآن تمديد تعاقده مع القلعة البيضاء، بسبب تلقيه وعودًا من أحد وكلاء الأعمال المعروفين بتوفير عرض احتراف خارجي من أحد الأندية الفرنسية خلال الفترة المقبلة.

عرض فرنسي يُغري اللاعب



أكد الغندور خلال تصريحاته في برنامج “ستاد المحور” أن محمد السيد يعيش حالة من الحماس والرغبة في خوض تجربة احترافية في أوروبا، معتبرًا أن الانتقال إلى الدوري الفرنسي سيكون خطوة مهمة في مسيرته الكروية.

وأوضح أن وكيل الأعمال وعد اللاعب بعرض رسمي قريبًا، مقابل توقيعه على عقد إدارة أعماله معه فور تنفيذ هذا الوعد، وهو ما جعل اللاعب يؤجل قرار التجديد مع الزمالك في الوقت الحالي.



تجميد مفاوضات التجديد

وأشار الغندور إلى أن هذا الوضع تسبب في تجميد المفاوضات بين إدارة الزمالك ومحمد السيد، حيث يسعى اللاعب حاليًا للتركيز على تطوير مستواه داخل الملعب، تحسبًا لتحقيق حلم الاحتراف الأوروبي الذي طالما راوده منذ صعوده للفريق الأول.



موقف الزمالك من الأزمة



وأضاف الغندور أن عقد محمد السيد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وهو ما يضع إدارة الزمالك في موقف حرج، خاصة أن اللاعب سيكون حُرًا في التوقيع لأي نادٍ آخر خلال شهر يناير المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده خلال الأشهر القادمة.

وأكد أن إدارة الزمالك تتابع الموقف عن قرب، في محاولة لإقناع اللاعب بالبقاء، خصوصًا أن الجهاز الفني يرى فيه أحد المواهب الواعدة القادرة على تمثيل مستقبل النادي خلال السنوات المقبلة



