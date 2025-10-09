تدريبات فنية وخططية في مران الزمالك استعدادًا للكونفدرالية الأفريقية

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

وقام الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا بالتركيز على الجوانب الخططية، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام بطل الصومال.

وحرص المدير الفني وجهازه المعاون على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة، قبل خوض تقسيمة فنية مصغرة لتنفيذ ما تم التدريب عليه.

ويلتقي الزمالك مع نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.