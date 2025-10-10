نداء من الغندور إلى الرئيس السيسي: أرض الزمالك تحتاج إلى قرارك يا ريس

أطلق خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق ومقدم البرامج الرياضية، نداءً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبًا بالتدخل لحسم أزمة أرض نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر.



وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على

موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك":"سيادة الرئيس، أنا خالد الغندور، كابتن نادي الزمالك، أتحدث بالنيابة عن جماهير الزمالك العاشقة لناديها. نتمنى من فخامتك أن تتدخل لحل مشكلة أرض النادي، فقرار من سيادتك سيسعد ملايين الزملكاوية من أبناء شعبك الذين يقدرونك ويحترمونك، ويمنح ناديهم الاستقرار الذي ينتظرونه منذ فترة طويلة".



ومثلت المستحقات المالية المتأخرة لنجوم الزمالك معضلة كبيرة وذلك قبل لقاء القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي في المسابقة المحلية.



ويطلق مسئولي نادي الزمالك تصريحات بمثابة المسكنات في ظل محاولات تحري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه داخل جدران ميت عقبة.