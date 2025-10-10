أيمن يونس: حسام حسن يقرأ المنافسين بذكاء.. وصلاح مدرسة في الثبات الانفعالي

كشف أيمن يونس، نجم الزمالك الأسبق، إن النجم المصري محمد صلاح يظل رمزًا وفخرًا لكرة القدم المصرية، مشيرًا إلى أنه أصبح عنوانًا لمنتخب مصر، ويمتاز بقدرة كبيرة على التحكم في انفعالاته داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

وأكد يونس، في تصريحات تليفزيونية، أن "منتخب مصر له اسم كبير يفرض على الجميع ضرورة التعاون والتفاهم بين كل عناصر المنظومة"، مشيرًا إلى أن الانسجام بين اللاعبين والجهاز الفني هو مفتاح النجاح في المرحلة المقبلة.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن المدير الفني حسام حسن يمتلك مرونة تكتيكية واضحة، حيث يعتمد على أكثر من أسلوب لعب وفقًا لطبيعة كل منافس، مشددًا على أنه يقرأ المباريات بذكاء شديد ويستحق التقدير على ما يقدمه من مجهودات واضحة مع المنتخب الوطني.