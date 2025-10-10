حاصلة على جائزة عالمية.. لقطات جوية مبهرة لمحطة عدلي منصور

نشرت وزارة النقل لقطات جوية مبهرة لمحطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة، التي تُعد أكبر مجمع نقل متكامل في مصر والشرق الأوسط، وتضم منطقة تجارية واستثمارية متكاملة على مساحة 15 فدانًا.

وتُعد المحطة مركزًا رئيسيًا لتبادل الخدمة بين ست وسائل نقل مختلفة، تشمل القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، ومترو الأنفاق، والقطار الكهربائي السريع، وأتوبيسات النقل العام، والأتوبيسات الترددية (BRT)، وأتوبيسات المطار.

وكانت محطة عدلي منصور قد حصلت في عام 2022 على جائزة أفضل مشروع نقل في العالم من مؤسسة ENR العالمية، التي تمنح الجائزة سنويًا لأبرز المشروعات وأكثرها تأثيرًا على أرض الواقع، تقديرًا لمساهمتها الإيجابية في خدمة المجتمع وتحسين البيئة الحضرية.