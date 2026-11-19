تابع حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، مخرجات القمة الثلاثية التي جمعت قادة الولايات المتحدة وروسيا والصين بمدينة شينزن، وما حملته من تفاهمات بشأن إصلاح الأمم المتحدة، وأمن الطاقة، واحترام سيادة الدول، والحد من المخاطر النووية.



واعتبر الحزب أن القمة تمثل مؤشراً على مرحلة جديدة في العلاقات الدولية، تفرض إعادة النظر في قواعد إدارة التوازنات العالمية، والانتقال من سياسات الهيمنة وفرض الإرادة إلى منظومة أكثر عدالة واستقراراً، تراعي مصالح الدول وتحد من توظيف الأزمات لتحقيق مكاسب سياسية.

إصلاح الأمم المتحدة وإنهاء ازدواجية المعايير

وفي قراءته لمخرجات القمة، طرح حزب المصريين الأحرار ملف إصلاح الأمم المتحدة باعتباره أحد أبرز استحقاقات المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن الأزمات الدولية كشفت عن قصور في آليات اتخاذ القرار، والحاجة إلى مراجعة منظومة العمل الدولي بما يضمن تمثيلاً أكثر عدالة لجميع الدول.

وشدد الحزب على ضرورة إنهاء ازدواجية المعايير، بحيث لا تتحول المؤسسات الدولية إلى أدوات تعكس مصالح القوى الأكثر نفوذاً، بل تكون مظلة قانونية عادلة تحترم حقوق الدول وتضمن تطبيق القواعد الدولية دون انتقائية.

سيادة الدول والقانون الدولي خط أحمر

وفيما يتعلق بمبدأ السيادة الوطنية، شدد الحزب على أن استقلال القرار الوطني يمثل أساساً لا غنى عنه لاستقرار العلاقات الدولية، وأن احترام القانون الدولي يجب أن يكون التزاماً عاماً لا يخضع للحسابات السياسية أو اختلاف موازين القوة.

كما أشار إلى أهمية صون استقلال القضاء الدولي واحترام قواعد اختصاصه، باعتبار ذلك أحد الضمانات الأساسية لترسيخ العدالة الدولية وتعزيز الثقة في المؤسسات المعنية بتسوية النزاعات.

أمن الطاقة والملف النووي في قلب التوازنات الجديدة

وعلى صعيد أمن الطاقة، أوضح الحزب أن استقرار الإمدادات والأسواق لم يعد مجرد قضية اقتصادية، بل أصبح جزءاً أساسياً من منظومة الأمن العالمي، محذراً من تحويل الموارد الاستراتيجية إلى أدوات للضغط السياسي أو إدارة الصراعات.

وفي الملف النووي، اعتبر الحزب أن التوافق على منع الحرب النووية يمثل رسالة مهمة للمجتمع الدولي، لكنه يتطلب ترجمة عملية عبر التزامات واضحة تحد من سباق التسلح، وتحول دون اتساع المخاطر التي تهدد الأمن الإنساني.

مصر في قلب معادلة التوازنات الدولية

وعلى المستوى المصري، شدد حزب المصريين الأحرار على أن التحولات الدولية الراهنة تبرز أهمية الدور الذي تؤديه الدبلوماسية الرئاسية في تعزيز مكانة مصر وتوسيع شراكاتها الدولية المتوازنة، بما يحافظ على استقلال قرارها الوطني ويصون مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية.

وأشار الحزب إلى أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمتلك من الثقل السياسي والدبلوماسي والمقومات الاستراتيجية ما يؤهلها للمشاركة الفاعلة في صياغة التوازنات الدولية الجديدة، والدفاع عن قضايا المنطقة، بدلاً من الاكتفاء بالتعامل مع نتائج التفاهمات التي تصنعها القوى الكبرى.

السلام لا تصنعه القوة وحدها

واختتم الحزب رؤيته بالتأكيد على أن بناء نظام دولي أكثر استقراراً لا يمكن أن يقتصر على تفاهمات مغلقة بين القوى الكبرى، وإنما يتطلب قواعد عادلة تحترم سيادة الدول وتوازن المصالح وتضمن حق الشعوب في الأمن والتنمية والاستقلال.

ولفت إلى أن السلام المستدام لا يقوم على موازين الردع وحدها، بل يحتاج إلى شراكة دولية حقيقية تضع العدالة واحترام القانون وحقوق الشعوب في صدارة أولويات النظام العالمي.