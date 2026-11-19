أكد المهندس محمود عصمت ، وزير الكهرباء أن قطاع الكهرباء في مصر يشهد تحولاً استراتيجياً كبيراً لمواكبة النمو المتسارع في معدلات الاستهلاك، مشيراً إلى أن الشبكة القومية سجلت خلال صيف هذا العام ذروة تاريخية غير مسبوقة، حيث تجاوزت الأحمال الكهربائية حاجز الـ 40 جيجا خلال أسبوع الذروة الصيفي.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في حفل الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، حيث استعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وأبرز التحديات والخطط المستقبلية لتأمين التغذية الكهربائية.

نمو الطلب ومعدلات الاستهلاك

وأوضح الوزير أن معدلات النمو السنوي للطلب على الكهرباء ارتفعت من مستوياتها المعتدلة السابقة لتتراوح حالياً بين 5% و7% سنوياً، لافتاً إلى أن الزيادة خلال صيف هذا العام بلغت نحو 7%. وأضاف أن هذا الارتفاع يعكس في جانب منه مؤشراً اقتصادياً إيجابياً نتيجة التوسع الكبير في المناطق الصناعية، والمشروعات القومية، والمدن الجديدة، إلا أنه يفرض في الوقت ذاته تحدياً لتوفير قدرات توليد إضافية تتراوح بين 14 و16 جيجاوات.

تحديث الاستراتيجية ومستهدفات الطاقة المتجددة

وأشار وزير الكهرباء إلى أن الإدارة الجديدة تتعامل مع هذا التحدي برؤية واضحة تمتد مرحلياً حتى عامي 2028 و2030، موضحاً أنه جرى تعديل استراتيجية الطاقة استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة، مقارنة بنحو 5% فقط في السابق.