أعلن نادي سيراميكا كليوباترا حصول مؤمن سليمان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، على الرخصة التدريبية «Pro» المعتمدة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في خطوة جديدة تضاف إلى مشواره التدريبي.

ونشر الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط الخبر، مشيرًا إلى إعلان النادي حصول مدربه على الرخصة، بعدما احتفت الصفحة الرسمية لسيراميكا كليوباترا بالإنجاز، من خلال نشر صورة لمؤمن سليمان، مصحوبة بتعليق: «مدربنا مؤمن سليمان يحصل على الـ Pro من الاتحاد الآسيوي.. تهانينا».

وجاء حصول مؤمن سليمان على الرخصة التدريبية بعد استكمال المحاضرات الخاصة بها خلال فترة تواجده في العراق، وذلك بالتزامن مع عودته لقيادة سيراميكا كليوباترا، خلفًا لعلي ماهر، الذي تولى تدريب منتخب مصر.

وكان مؤمن سليمان قد استهل مشواره مع سيراميكا كليوباترا بالفوز على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 3-2، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، ليقود فريقه إلى التأهل للدور ربع النهائي.



