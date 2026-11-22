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كلّف محافظ الإسكندرية أيمن عطية الأجهزة التنفيذية برفع كفاءة المرافق العامة والحفاظ على سلامة المواطنين، والتعامل الفوري مع أوجه القصور بالشوارع وتحقيق السيولة المرورية.

وفي إطار الحرص على تأمين الطرق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقا لتعليمات محافظ الإسكندرية، تابع حي غرب الإسكندرية أعمال الترميمات الجارية، لضمان سلامة المارة والمركبات، وتحقيقًا للأمان والسلامة بالشوارع.

كما قام حي غرب برفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، بالتنسيق والتعاون مع الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، لتحقيق بيئة صحية ونظيفة.

وكثّف حي أول العامرية أعمال سحب تجمعات المياه بنطاق الحي، لتسهيل حركة سير المشاه.