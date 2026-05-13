الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

رئيس جامعة سوهاج يقود فريق طبي لإنقاذ ذراع شاب من الشلل

سوهاج _ أنغام الجنايني

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وأستاذ جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية، وفريقه الطبي جراحة دقيقة ومعقدة لشاب يبلغ من العمر 21 عامًا، تعرض لحادث مروري شديد أسفر عن إصابة كاملة بالضفيرة العصبية العضدية اليسرى ومزع لجذور الضفيرة العصبية من الرقبة.

ونجح الفريق في إنقاذ زراع الشاب من الشلل، وذلك في ظل التطور الكبير الذي تشهده المستشفيات الجامعية في التخصصات الدقيقة والجراحات الميكروسكوبية، بفضل توافر الكوادر الطبية المتميزة والإمكانات الحديثة داخل الوحدة.

مستشفى سوهاج الجامعي

وقام الفريق الطبي بقيادة الدكتور حسان النعماني، بإجراء استكشاف كامل للضفيرة العصبية بالناحية اليسرى، مع نقل وتوصيل الأعصاب باستخدام تقنيات الجراحات الميكروسكوبية الدقيقة، حيث تمت الجراحة بنجاح وخرج المريض من غرفة العمليات بحالة مستقرة.

حضر المريض وهو يعاني من فقدان شديد بوظائف الطرف العلوي الأيسر، وبعد إجراء الفحوصات الطبية ودراسات توصيل الأعصاب، تبين أن أعصاب الكتف والذراع اليسرى تعرضت لتلف شديد نتيجة الحادث، مما أثر على حركة وإحساس الذراع.

وضم الفريق الطبي بقيادة رئيس الجامعة كلًا من الدكتور ياسر عثمان مدير الوحدة، والدكتور أحمد فيصل مدرس الجراحات الميكروسكوبية بقسم العظام، والدكتور محمد شحاتة.

والدكتور مصطفى عبداللاه دسوقي، والدكتور محمود عبدالمولى المدرسين المساعدين، ومن الأطباء النواب محمد هاشم، عبدالله بكري. ومن فريق التخدير الدكتور أحمد عزمي مدرس مساعد، والدكتور يونس أحمد، والدكتور أحمد عويس من النواب، إلى جانب طاقم التمريض الذي ضم  سناء إسماعيل، مني هاشم،  رشا جاد.

