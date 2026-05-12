لما جبريل عن تصدر دخل الربيع يضحك الأعلى مشاهدة : الفيلم مش طبيعي

علقت الإعلامية لما جبريل، على تصدر فيلم "دخل الربيع يضحك" قائمة الأعلى مشاهدة، عبر إم بي سي شاهد، والتي عرض عليها مؤخراً.



وتابعت لما جبريل عبر فقرتها في برنامج "الحكاية"التي تقدمها مع الإعلامي عمرو أديب: الفيلم ده الحقيقة حالة خاصة جداً وعنوانه متاخد عن رباعية صلاح جاهين الشهيرة دخل ربيع يضحك لقاني حزين، الفيلم بيقدم أربع حكايات عن ستات في فصل الربيع بيبتدوا بعلاقات وردية وكله بيضحك زينا كلنا الحقيقة وفجأة الدنيا بتقلب لخريف ومواجهات وتكشف المستور، فيلم بسيط الفيلم قادر يجمع بين حب الجمهور وتقدير النقاط في وقت واحد وإحنا عارفين إنه مش دايماً دي الحالة في السوق يعني في سوق الأفلام جوائز كتير أخذها الفيلم ده في مهرجان القاهرة السينمائي زي جائزة لجنة التحكيم وجائزة أفضل مخرجة.

وتابعت لما جبريل: ولأول مرة بقى مرة مازو ووسيم طبعا نجوم وسلسلة اللعبة يتفقوا على حاجة واحدة وهي إعجابهم بالفيلم طلع هشام ماجد كتب الفيلم ده رهيب حلوة حلاوة مش طبيعية برافو أي حد عمل أي حاجة فيه وشيكو قال برافو يا سوكا برافو نهى عادل على الإخراج والحوار اللي مستحيل تحس إنه حوار مكتوب في فيلم برافو الممثلين المستحيل تحس انهم ممثلين في الفيلم فيلم ممتع فعلا وبسيط وخطير .

