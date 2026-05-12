توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم "أسد"

حرص عدد من النجوم على حضور العرض الخاص لفيلم "أسد" والمقام بإحدى دور العرض بالتجمع الخامس.



وخطف الأنظار من النجوم كل من ماجد المصري وابنه وعلى قاسم وزوجته ومدحت العدل والمخرج خالد يوسف والفنان كامل الباشا وإسلام مبارك.



الفيلم المقرر عرضه في دور السينما المصرية بدءا من 14 مايو، وفي العالم العربي من 21 مايو القادم، تدور أحداثه في مصر في القرن التاسع عشر، ويتناول قصة أسد، العبد الذي يحمل روحاً صلبه متمرد، ويركز هذا العمل الدرامي التاريخي على رحلة أسد بعد أن يُشعِل حبٌ ممنوعٌ بينه وبين امرأة حرة شرارة المواجهة مع أسياده، لكن عندما يُسلب من أسد أثمن ما يملك، يتحول التحدي الصامت إلى ثورة غاضبة، في صراع بطولي لا يضمن النجاة فيه لأحد.

معركة أسد لن تحدد مصيره فقط، بل مصير العبودية في البلاد إلى الأبد، ويشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان ورزان جمال وعلى قاسم وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، وعمرو القاضي بجانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدواني وأحمد داش.



يذكر أن فيلم أسد من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، محمد دياب، وخالد دياب، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار هشام نزيه، ومدير التصوير أحمد البشاري، مونتاج أحمد حافظ، ومصممة الأزياء ريم العدل، تصميم الديكور أحمد فايز، مهندس صوت: أحمد عدنان، منتج فني: ماجد يوسف، وكالويان فودينيشاروف تصميم المعارك والحركة، والمنتج موسى أبو طالب.