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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

القصة الكاملة لأزمة ألبوم أنا سكتين.. كيف استعادت إليسا حقوقها بعد سنوات من النزاع؟

إليسا
إليسا
تقى الجيزاوي

استعادت المطربة إليسا ألبومها “أنا سكتين عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد غياب دام لأكثر من عام، إثر نزاع قانوني وإنتاجي حال دون طرحه على المنصة منذ صدوره.

وأعلنت إليسا الخبر عبر حسابها الرسمي على منصة X، مؤكدة أن الألبوم أصبح متاحًا بالكامل على قناتها الرسمية، معربة عن سعادتها بعودة العمل إلى جمهوره، ومشيرة إلى أنه يحمل مكانة خاصة لديها، بعد رحلة طويلة من التحديات القانونية.

عودة ألبوم أنا سكتين 

وجاءت عودة الألبوم عقب صدور حكم نهائي من محكمة التمييز في دبي، منح إليسا الحق الكامل في إدارة حقوقها الفنية والرقمية، لينهي بذلك أزمة استمرت لسنوات مع إحدى شركات التوزيع، كانت السبب في منع نشر أعمالها عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب».

بداية أزمة ألبوم أنا سكتين 

وتعود بداية الخلاف إلى أواخر عام 2022، عندما دخلت إليسا في نزاع مع شركة التوزيع الرقمي وتري، تزامن مع أزمة أغنية «أنا وبس» والخلاف الشهير مع الملحن زياد برجي، قبل أن تعلن فسخ تعاقدها مع الشركة، وتبدأ سلسلة من الإجراءات القانونية لاستعادة حقوقها.

وتفاقمت الأزمة في صيف 2023، بعدما تعرضت أغنيتها أنا لمنفردة «العقد» للحذف من «يوتيوب» بعد ساعات قليلة من طرحها، بسبب بلاغات تتعلق بحقوق الملكية، الأمر الذي دفعها إلى مواصلة المعركة القضائية لاستعادة السيطرة على أعمالها الفنية.

ومع استمرار النزاع، اضطرت إليسا إلى طرح ألبوم «أنا سكتين» في مايو 2024 عبر المنصات الموسيقية المدفوعة فقط، مثل «أنغامي» و«سبوتيفاي»، في ظل تعذر رفعه على «يوتيوب»، قبل أن يعود اليوم إلى المنصة للمرة الأولى منذ صدوره.

ألبوم أنا سكتين 

ويحمل الألبوم أهمية خاصة في مسيرة إليسا، إذ يعد أول أعمالها التي أُنتجت من خلال شركتها الخاصة E-Records، بعد انتهاء تعاونها الطويل مع شركة روتانا، في خطوة وصفتها وقتها بأنها بداية مرحلة جديدة تمنحها حرية أكبر في إدارة أعمالها.

ويضم الألبوم 12 أغنية، من بينها «أنا سكتين» التي تعاونت فيها مع الفنان تامر عاشور ملحنًا، ومن كلمات نادر عبد الله، إلى جانب أغنية «أنا بتمايل» التي كانت قد طُرحت منفردة قبل إطلاق الألبوم وحققت نجاحًا واسعًا.

وتواصل إليسا حضورها على قوائم Billboard Arabia، حيث سبق أن حققت أغنية «من أول دقيقة» مع سعد لمجرد نجاحًا كبيرًا، كما تحافظ على وجودها ضمن قائمة Billboard Arabia Artist 100 للأسبوع الـ136 على التوالي.

إليسا «أنا سكتين» ألبوم أنا سكتين قوائم Billboard Arabia

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