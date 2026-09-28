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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

" خطاب النصر" على الوثائقية.. قريبًا

خطاب النصر
خطاب النصر
أحمد البهى

تزامنًا مع الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي "خطاب النصر"، وعرضه على قناة "الوثائقية" قريبًا. يتناول الفيلم خطاب الرئيس الراحل محمد أنور السادات أمام مجلس الشعب عام 1973، بوصفه واحدًا من أهم الخطابات السياسية في التاريخ المصري الحديث، راصدًا الظروف التاريخية والعسكرية والسياسية التي أحاطت بهذا الخطاب التاريخي، وتفاصيل صياغته، ومشهد إلقائه تحت قبة البرلمان في اليوم الحادي عشر من الحرب.

تفاصيل الفيلم: 

ويتوقف الفيلم بالشرح والتحليل أمام الرسائل المهمة التي حملها "خطاب النصر"، بدءًا من إعادة الاعتبار للقوات المسلحة المصرية، وكيفية التخطيط لمعركة العبور، وتفكيك أوهام العدو الإسرائيلي، إلى جانب رسائله إلى العالم كله، والولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص، مستغلًا لحظة النصر لطرح معادلة جديدة من موقع المنتصر لسلام قائم على القوة والحق والعدل. يضم الفيلم مقابلات مع عدد من المفكرين، والعسكريين، والخبراء المتخصصين في مجالات متنوعة.

ويأتي في إطار حرص قناة"الوثائقية" على تسليط الضوء على بطولات القوات المسلحة المصرية وتضحياتها، وتعريف الأجيال الجديدة ممن لم يعاصروا تلك الأحداث بلحظات النصر المضيئة في تاريخنا.

حرب أكتوبر المجيدة خطاب النصر الوثائقية قناةالوثائقية الرئيس الراحل محمد أنور السادات

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