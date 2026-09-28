زيدان يشيد بموهبة ريان شرقي ويتمنى اللعب بجانبه

أشاد زين الدين زيدان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، بالإمكانيات الفنية التي يمتلكها ريان شرقي، مؤكدًا أن لاعب الوسط الشاب يملك موهبة استثنائية تجعله من أبرز العناصر الواعدة في الكرة الفرنسية.

وأبدى زيدان إعجابه بقدرة شرقي على صناعة الفارق داخل الملعب، خاصة في ما يتعلق بالتمريرات المميزة ورؤيته للمساحات، إلى جانب قدرته على التحرك بذكاء دون كرة.

وقال مدرب منتخب فرنسا إن شرقي يمتلك صفات اللاعب الموهوب، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى اللعب إلى جواره خلال فترة مسيرته كلاعب، في ظل الإمكانيات التي يظهرها مع الكرة.

وتأتي إشادة زيدان في ظل الاهتمام المتزايد بموهبة شرقي، الذي يواصل تقديم مستويات لافتة، وسط آمال بأن يكون أحد الأسماء المهمة في مستقبل المنتخب الفرنسي.