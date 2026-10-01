منتخب الناشئين يتدرب تحت الأمطار استعدادا لمواجهة كندا في كأس الصداقة

أدى منتخب مصر الوطني، مواليد 2009، بقيادة المدير الفني حسين عبداللطيف، تدريباته عصر اليوم، في أجواء ممطرة بمدينة جنيف، استعدادًا لمواجهة كندا، السبت المقبل، في ختام مبارياته ببطولة الصداقة الدولية المقامة في سويسرا.

وأدى اللاعبون مرانًا خفيفًا، بعد الجهد البدني المبذول، خلال مواجهات كوريا الجنوبية وإنجلترا وكولومبيا في الدور الأول.

وشهد المران تواجد الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس البعثة، والمشرف على المنتخب، والذي حرص على الاطمئنان على حالة اللاعبين، مطالبًا الجميع ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز في المباراة الختامية.