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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب الناشئين يتدرب تحت الأمطار استعدادا لمواجهة كندا في كأس الصداقة

منتخب مصر مواليد 2009
منتخب مصر مواليد 2009
إسلام مقلد

أدى منتخب مصر الوطني، مواليد 2009، بقيادة المدير الفني حسين عبداللطيف، تدريباته عصر اليوم، في أجواء ممطرة بمدينة جنيف، استعدادًا لمواجهة كندا، السبت المقبل، في ختام مبارياته ببطولة الصداقة الدولية المقامة في سويسرا.

وأدى اللاعبون مرانًا خفيفًا، بعد الجهد البدني المبذول، خلال مواجهات كوريا الجنوبية وإنجلترا وكولومبيا في الدور الأول.

وشهد المران تواجد الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس البعثة، والمشرف على المنتخب، والذي حرص على الاطمئنان على حالة اللاعبين، مطالبًا الجميع ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز في المباراة الختامية.

منتخب مصر حسين عبداللطيف جنيف كندا بطولة الصداقة الدولية سويسرا

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