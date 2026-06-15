هل فلوس بيع السجائر فيها حرمانية ؟ أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من طه عبد الكافي من محافظة المنيا، حول حكم بيع السجائر داخل السوبر ماركت، وما إذا كان الدخل الناتج عن بيعها فيه حرمانية.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني، اليوم الإثنين، أن الإنسان ما دام ليس في ضرورة للجوء إلى هذه التجارة أو هذا البيع؛ فالأولى له أن يتركها ويبتعد عنها، لأن السجائر ثبت ضررها على الصحة.

وأشار إلى قول النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار»، مؤكدًا أن كل ما يؤدي إلى تلف الصحة أو الإضرار بالإنسان؛ فإن الشرع الشريف ينهى عنه، حرصًا على مصلحة الإنسان.

وأضاف أن من استطاع أن يبتعد عن هذا الأمر فليفعل، وأن يبحث عن مصدر رزق آخر حلال طيب، بعيد عن كل ما فيه شبهة أو ضرر.

وشدد على أن الابتعاد عن مثل هذه الأمور ما دام الإنسان قادرًا؛ هو الأقرب للتقوى، وأن الله يبارك في الرزق الحلال.



دعاء استقبال شهر محرم

تترقب الأمة الإسلامية إعلان بداية العام الهجري الجديد، إذ تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم لعام 1448هـ، عقب غروب شمس اليوم الإثنين 15 يونيو، وعلى أساس هذه الرؤية سيتم تحديد ما إذا كان غدًا الثلاثاء هو أول أيام شهر محرم، أو أن الأربعاء هو غرة الشهر.

ومع لحظات ترقب ظهور الهلال، يُستحب للمسلمين ترديد الدعاء الوارد عن النبي ﷺ، كما رُوي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، أنه كان يقول عند رؤية الهلال: «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالأَمْنِ وَالإِيمَانِ»، وفي رواية أخرى: «اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى».

ويحرص المسلمون على استقبال العام الهجري الجديد بالإكثار من الدعاء، تعبيرًا عن الأمل في بداية عام مليء بالخيرات والبركات، ومن أبرز الأدعية التي يرددها الكثيرون:

اللهم نور قلوبنا وقبورنا، وأنر لنا دروبنا، وأبصارنا وبصائرنا وسائر جوارحنا، واجعلنا من أهل الفجر، وأهل القرآن وحملته، ومن أهل قيام الليل، وأهل الدرجات العلى، وأكرمنا برؤية نبيك في الدنيا والآخرة، وارزقنا اتباع سنته.

اللهم ارزقنا فيه الرضا، والصبر، والتيسير في كل الأمور، واهدنا لما تحب وترضى.

اللهم اكتب لنا الخير في كل خطواتنا، واصرف عنا كل سوء.

يا رب، اجعل هذا العام بداية فرج قريب، ونهاية لكل ضيق، وأكرمنا فيه بحسن الخاتمة.

اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، واغفر لنا ما مضى، وبارك لنا فيما هو آت.

اللهم اجعل هذا العام حافلا بالخيرات، ومليئا بالطمأنينة، وبارك لنا فيه أوقاتنا وأرزاقنا.