نشرة المرأة والمنوعات | مرض منتشر يضاعف الإصابة بمرض ألزهايمر.. ماذا يحدث عند دخول دخان السجائر للجسم

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

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