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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

رغم فوائدها .. إليك أضرار بذور الكتان؟ ومتى تحدث؟

بذور الكتان
بذور الكتان
اسماء محمد

تعد بذور الكتان من أكثر المواد الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض ولكن الإسراف فيها يهدد بأمراض خطيرة.

ووفقا لموقع كيلافند كلينك اليكم الآثار الجانبية لبذور الكتان.

 قد تسبب الجرعات العالية من بذور الكتان آثارًا جانبية مثل الإسهال والغثيان وآلام المعدة وانتفاخ البطن والغازات وما إلى ذلك ومن المحتمل أن تكون لديك حساسية من بذور الكتان وزيت بذور الكتان.

 إذا شعرت بحكة أو تورم أو احمرار أو طفح جلدي، فعليك التوقف عن تناول هذه البذور وقد يكون القيء والغثيان أيضًا من علامات رد الفعل التحسسي. 

تزداد احتمالية تسبب بذور الكتان في ردود فعل تحسسية لدى الأشخاص الذين يتناولونها بكثرة و تحتوي بذور الكتان على أحماض أوميجا-3 الدهنية المضادة للالتهابات، ولكنها قد تُسبب مشاكل صحية، وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فقد يؤدي تناولها بكميات مفرطة إلى تفاقم الالتهابات في الجسم وتحتوي بذور الكتان على خصائص مشابهة للإستروجين، مما يعني أنها قد تُخلّ بالتوازن الهرموني في الجسم وقد تُسبب أيضاً اضطرابات في الدورة الشهرية لدى بعض النساء.

 يُنصح بتناول بذور الكتان مع الماء أو أي سائل آخر، ولكن في حال عدم شرب كمية كافية من الماء، يزداد خطر الإصابة بانسداد معوي وقد تُسبب بذور الكتان إمساكًا حادًا وانسدادًا معويًا، وهو أمرٌ بالغ الخطورة على مرضى تصلب الجلد.

بذور الكتان الآثار الجانبية أضرار بذور الكتان الدورة الشهرية اضطراب الدورة الشهرية

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