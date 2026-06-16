ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء يشهد تداول 2400 طن بضائع و171 شاحنة

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أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء شهد تداول 2400 طن بضائع و171 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية للسفينتين «آور» و«آيلة».

وذكر المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن إجمالي عدد تحركات السفن (وصول وسفر) بموانئ الهيئة بلغ 12 سفينة، حيث تم تداول 17000 طن بضائع و566 شاحنة و197 سيارة.

وأضاف أن حركة الواردات بلغت 5 سفن بإجمالي 9000 طن بضائع و251 شاحنة و183 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5 سفن بإجمالي 8000 طن بضائع و315 شاحنة و14 سيارة، بينما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1373 راكبًا عبر مختلف الموانئ.