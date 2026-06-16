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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث عند دخول دخان السجائر للجسم .. إليك التغيرات بالتفصيل

التدخين
التدخين
اسماء محمد

يعد تناول دخان السجائر تنتقل المواد الكيميائية عبر مجرى الدم إلى باقي أجزاء الجسم ما يسبب أضرار عديدة على مختلف الأعضاء والأجهزة.


ووفقا لموقع كيلافند كلينك بمجرد دخول دخان السجائر إلى مجرى الدم، تنتقل المواد الكيميائية المنبعثة من دخان السجائر في جميع أنحاء الجسم، مما يُلحق الضرر بما يلي:

العظام

يقلل النيكوتين من امتصاص الكالسيوم وإنتاج الخلايا المكونة للعظام، مما يؤدي إلى ترقق العظام وهشاشتها.


العيون 

 المواد الكيميائية الموجودة في السجائر بالإضافة إلى نقص الأكسجين تُلحق الضرر بالعينين وهذا قد يؤدي إلى التنكس البقعي ، وإعتام عدسة العين، وفقدان البصر.


الجهاز المناعي 

يُسبب التدخين التهاباً مستمراً ويُضعف جهاز المناعة، مما يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض والإصابة بأمراض المناعة الذاتية .


الهرمونات 

يمكن أن يسبب النيكوتين تغيرات هرمونية قد تؤثر على خصوبتك.


الحمض النووي (DNA)

 يتسبب الزرنيخ والنيكل والبولونيوم المشع في تلف الحمض النووي (DNA) وتعطيل الآليات التي يستخدمها الجسم لإصلاحه وقد يؤدي تلف الحمض النووي إلى الإصابة بالسرطان ومشاكل الخصوبة نتيجة تلف الحيوانات المنوية.

التدخين دخـان السجائر مجري الدم السجائر العظام

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