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أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 26 يونيو 2026 للمستهلك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 26 يونيو 2026 للمستهلك

أسعار السجائر
أسعار السجائر
خالد يوسف

شهدت أسعار السجائر في السوق المصري اليوم الجمعة 26 يونيو 2026، حالة من الاستقرار الواضح عند مستوياتها الرسمية المعتمدة من الشركات المنتجة، سواء المحلية التابعة للشركة الشرقية للدخان، أو العلامات الأجنبية التي يتم طرحها داخل السوق المحلي، وسط استمرار الرقابة على منافذ البيع لضمان الالتزام بالأسعار ومنع أي تجاوزات أو ممارسات احتكارية.

أسعار السجائر المحلية اليوم السبت في مصر

حافظت أسعار السجائر المحلية التابعة للشركة الشرقية للدخان على استقرارها عند مستوى 48 جنيهًا للعبوة لعدد من الأصناف الأكثر تداولًا في السوق المصري.

وجاءت أبرز الأسعار على النحو التالي:

ـ سجل سعر كليوباترا كينج سايز نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا سوفت كوين نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا بوكس نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا بلاك ليبول نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا سوبر نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر بوسطن وبلومنت نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر مونديال بجميع أنواعه نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر مونديال سويتش منتول وبلو بيري نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر مونديال أحمر أصفر سيلفر نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر ماتوسيان نحو 48 جنيهًا

أسعار السجائر المستوردة

واستقرت أسعار السجائر المستوردة عند مستوياتها الأخيرة دون تغييرات ملحوظة، حيث جاءت كالتالي:

ـ بلغ سعر عبوة ميريت نحو 111 جنيهًا.

ـ بلغ سعر عبوة مارلبورو نحو 102 جنيه.

ـ بلغ سعر عبوة مارلبورو كرافتد نحو 79 جنيها.

ـ بلغ سعر عبوة إل آند إم نحو 82 جنيها.

ـ بلغ سعر عبوة دافيدوف نحو 102 جنيه.

ـ بلغ سعر عبوة ونستون نحو بين 65 و73 جنيهًا حسب النوع.

أسعار التبغ المسخن اليوم

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها تصل إلى 82 جنيهًا في مصر.

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها تصل إلى 69 جنيهًا للعبوة.

ـ أسعار التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها تصل إلى 87 جنيهًا للعبوة.

تزايد الطلب على التبغ المسخن

يشهد سوق التبغ المسخن طلبًا متزايدًا، كبديل حديث للسجائر التقليدية، في ظل استقرار الأسعار الحالي.

يأتي هذا رغم التوقعات بزيادات مستقبلية محتملة ضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يستهدف رفع الفئات الضريبية تدريجيًا على السجائر المحلية والمستوردة.

استقرار أسعار السجائر

يعكس استقرار أسعار السجائر، استمرار الرقابة على الأسواق وتطبيق التسعير الرسمي من قبل الشركات المنتجة، إلى جانب جهود الجهات المعنية في ضبط الأسواق ومنع أي محاولات لرفع الأسعار خارج الإطار المعلن.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل ثبات نسبي في حركة الإمدادات الخاصة بالتبغ الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب انتظام منظومة التوزيع الرسمية التي تحدد الأسعار النهائية للمستهلك، ما ساهم في الحد من أي تغيرات مفاجئة داخل السوق خلال الفترة الحالية.

أسعار السجائر المحلية أسعار السجائر في السوق المصري الشرقية للدخان أسعار السجائر المستوردة أسعار التبغ المسخن

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