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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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هل ارتفعت الكليوباترا؟.. أسعار السجائر المحلي والمستورد اليوم الأحد 21 يونيو 2026

أسعار السجائر
أسعار السجائر
خالد يوسف

يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسعار السجائر اليوم الأحد 21 يونيو 2026، سواء المحلية أو المستوردة، للتعرف على أحدث الأسعار الرسمية قبل الشراء، حيث تشهد أسعار السجائر في السوق المصري حالة من الترقب المستمر، وسط تقلبات متتالية تتأثر بالعديد من العوامل الاقتصادية، بدءاً من تكاليف الإنتاج والاستيراد، وصولاً إلى القرارات الضريبية والرقابية، التي لا تقتصر على كونها أرقاماً اقتصادية فحسب، بل تمتد لتؤثر بشكل مباشر على ميزانيات ملايين المستهلكين، وتفرض تحديات جديدة أمام شركات التبغ والتجار في ظل مساعي الدولة لضبط الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية.


أسعار السجائر الشعبية اليوم

حافظت أسعار السجائر المحلية التابعة للشركة الشرقية للدخان على استقرارها عند مستوى 48 جنيهًا للعبوة لعدد من الأصناف الأكثر تداولًا في السوق المصري.
ـ كليوباترا كينج سايز: 48 جنيهًا.

ـ كليوباترا سوفت كوين: 48 جنيهًا
ـ كليوباترا بوكس (أبيض / ألوان): 48 جنيهًا

ـ كليوباترا سوبر: 48 جنيهًا

ـ بوسطن / بلومنت: 48 جنيهًا

ـ مونديال (أحمر ـ أصفر ـ سيلفر): 48 جنيهًا

ـ مونديال سويتش (منتول / بلو بيري): 48 جنيهًا

ـ كليوباترا بلاك ليبول: 48 جنيهًا

ـ ماتوسيان سوبر: 48 جنيهًا

أسعار السجائر الأجنبية اليوم

أعلنت شركة فيليب موريس مصر قائمة أسعارها التي شملت أشهر العلامات التجارية المتداولة في السوق المصري، في إطار ضبط الأسعار ومنع التلاعب، مع التأكيد على اعتماد كود (QR Code) المطبوع على العبوات كمرجع رسمي للسعر.

ـ سجل سعر سجائر «ميريت» نحو 111 جنيها.

ـ سجل سعر سجائر «مارلبورو» نحو 102 جنيهًا.

ـ سجل سعر سجائر «مارلبورو كرافتد» نحو 79 جنيهًا

ـ سجل سعر سجائر« إل آند إم» نحو 82 جنيهًا.

ـ أسعار علبة السجائر - دافيدوف (كلاسيك، جولد، وايت، سليمز): 102 جنيهًا للعلبة

ـ تايم (أحمر ـ أزرق ـ سيلفر): 53 جنيهًا.

ـ تايم شيفت (أحمر ـ أزرق): 53 جنيهًا.

أسعار التبغ المسخن اليوم

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها تصل إلى 82 جنيهًا في مصر.

ـ أسعار التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها تصل إلى 69 جنيهًا للعبوة.

ـ أسعار التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعها تصل إلى 87 جنيهًا للعبوة.


تزايد الطلب على التبغ المسخن

يشهد سوق التبغ المسخن طلبًا متزايدًا، كبديل حديث للسجائر التقليدية، في ظل استقرار الأسعار الحالي.

يأتي هذا رغم التوقعات بزيادات مستقبلية محتملة ضمن مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يستهدف رفع الفئات الضريبية تدريجيًا على السجائر المحلية والمستوردة.

هل ارتفعت الكليوباترا أسعار السجائر المحلي أسعار التبغ سوق التبغ المسخن فيليب موريس الشرقية للدخان

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