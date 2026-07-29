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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 في الأسواق

اسعار السجائر
اسعار السجائر
خالد يوسف
نتيجة الثانوية العامة 2026

شهدت أسعار السجائر اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 حالة من الاستقرار والهدوء النسبي داخل الأسواق والمحال التجارية، سواء للأنواع المحلية أو المستوردة، وتستمر مؤشرات البحث في الارتفاع من قبل المستهلكين والتجار للوقوف على أحدث قائمة رسمية معلنة من الشركة الشرقية للدخان والشركات الأجنبية، تجنباً لأي زيادات غير رسمية من التجار وضمان الشراء بالتسعيرة المحددة مع استمرار الحملات الرقابية على الأسواق.


أسعار السجائر المحلية اليوم الأربعاء 29 يوليو 2026 في مصر

حافظت أسعار السجائر المحلية التابعة للشركة الشرقية للدخان على استقرارها عند مستوى 48 جنيهًا للعبوة لعدد من الأصناف الأكثر تداولًا في السوق المصري.

وجاءت أبرز الأسعار على النحو التالي:

ـ سجل سعر كليوباترا كينج سايز اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا سوفت كوين اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا بوكس اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا بلاك ليبول اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر كليوباترا سوبر اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر بوسطن وبلومنت اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر مونديال بجميع أنواعه اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر مونديال سويتش منتول وبلو بيري اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر مونديال «أحمر - أصفر - سيلفر» اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

ـ سجل سعر ماتوسيان اليوم الأربعاء نحو 48 جنيهًا

أسعار السجائر المستوردة اليوم

استقرت أسعار السجائر المستوردة عند مستوياتها الأخيرة دون تغييرات ملحوظة، حيث جاءت كالتالي:

ـ بلغ سعر عبوة ميريت نحو 111 جنيهًا.

ـ بلغ سعر عبوة مارلبورو نحو 102 جنيه.

ـ بلغ سعر عبوة مارلبورو كرافتد نحو 79 جنيها.

ـ بلغ سعر عبوة إل آند إم نحو 82 جنيها.

ـ بلغ سعر عبوة دافيدوف نحو 102 جنيه.

ـ بلغ سعر عبوة ونستون نحو بين 65 و73 جنيهًا حسب النوع.

أسعار التبغ المسخن اليوم الأربعاء

ـ وصلت أسعار التبغ المُسخن «HEETS Selections» بأنواعها إلى 82 جنيهًا في مصر.

ـ وصلت أسعار التبغ المُسخن «HEETS Dimensions» بأنواعها إلى 69 جنيهًا للعبوة.

ـ بينما بلغ سعر التبغ المُسخن «TEREA» بأنواعه نحو 87 جنيهًا للعبوة.

استقرار أسعار السجائر

يأتي هذا الاستقرار في ظل ثبات نسبي بحركة الإمدادات الخاصة بالتبغ الخام ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب انتظام منظومة التوزيع الرسمية التي تحدد الأسعار النهائية للمستهلك، ما ساهم في الحد من أي تغيرات مفاجئة داخل السوق خلال الفترة الحالية.

التسعيرة الرسمية أسعار السجائر المحلية والمستوردة أسعار السجائر التبغ الخام أسعار التبغ المسخن

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