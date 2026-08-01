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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يدشن النسخة الرابعة من حملة «100 يوم صحة» ويؤكد 500 ألف مواطن استفادوا العام الماضي

محافظ المنيا يدشن فعاليات الحملة
محافظ المنيا يدشن فعاليات الحملة
ايمن رياض

دشن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، فعاليات النسخة الرابعة من حملة «100 يوم صحة»، من ديوان عام المحافظة، إيذانًا بانطلاق الحملة بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة على مستوى مراكز المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية باستمرار المبادرات الرئاسية للنهوض بالقطاع الصحي، وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن حملة «100 يوم صحة» أصبحت واحدة من أهم المبادرات الصحية التي تنفذها الدولة، لما تمثله من دور محوري في توسيع نطاق الخدمات الطبية المجانية، وتعزيز ثقافة الكشف المبكر عن الأمراض، بما يتيح سرعة التدخل الطبي والعلاج في المراحل الأولى، والحد من المضاعفات والمخاطر الصحية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين والارتقاء بمؤشرات الصحة العامة.

وأشار اللواء كدواني إلى أن الحملة حققت نتائج متميزة بمحافظة المنيا خلال العام الماضي، حيث استفاد من خدماتها أكثر من 500 ألف مواطن بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وهو ما يعكس نجاح منظومة العمل وتكامل جهود الدولة والفرق الطبية في الوصول بالخدمات الصحية إلى أكبر عدد من المستفيدين، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم الكامل لإنجاح النسخة الرابعة وتحقيق مستهدفاتها.

ودعا المحافظ المواطنين إلى الاستفادة من الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها الحملة، والتوجه إلى الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة ومنافذ تقديم الخدمة المنتشرة بجميع أنحاء المحافظة، مؤكدًا أن الحملة تستهدف الوصول إلى جميع الفئات، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يرسخ مبدأ العدالة في الحصول على الخدمات الصحية، ويعزز فرص الاكتشاف المبكر للأمراض والتدخل الطبي السريع، بما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين والحد من مضاعفات الأمراض.

وأوضح الدكتور محمود عمر  وكيل وزارة الصحة ، أن الحملة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية تشمل خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة، والكشف المبكر عن الأمراض، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ودعم صحة الأم والطفل، وتنظيم الأسرة، والتطعيمات، والتثقيف الصحي، إلى جانب خدمات الكشف والعلاج بمختلف التخصصات، وصرف العلاج مجانًا، مع إحالة الحالات التي تستدعي خدمات متقدمة إلى الجهات المختصة، وذلك من خلال جميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة على مستوى المحافظة.

وأوضحت الدكتورة مروة إسماعيل، وكيل مديرية الصحة أن جميع الفرق الطبية والإدارية متواجدة طوال أيام الحملة، مع توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية، وتطبيق أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمة، بما يضمن تحقيق أهداف الحملة والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين خلال فترة تنفيذها.

المنيا محافظ المنيا 100 يوم صحة حملة

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