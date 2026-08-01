اليوم ..محافظ المنيا يعلن انطلاق حملة «100 يوم صحة» بجميع الوحدات الصحية

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق فعاليات النسخة الرابعة من حملة «100 يوم صحة» اعتبارًا من اليوم السبت الأول من أغسطس، بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة على مستوى مراكز المحافظة، في إطار استمرار جهود الدولة لتعزيز صحة المواطنين، وتنفيذًا للمبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة.

وأكد المحافظ أن الحملة، التي تُنفذ هذا العام تحت شعار «عام صوت المريض ودعم المرضى»، تعكس حرص الدولة على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، ووضع احتياجات المريض وتجربته في صميم منظومة الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الصحة، أنهت جميع الاستعدادات اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمات بجميع منافذ تقديم الخدمة.

ودعا المحافظ المواطنين إلى التوجه إلى الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة للاستفادة من الخدمات الطبية المجانية التي توفرها الحملة، مؤكدًا أن المبادرة تستهدف توسيع نطاق الخدمات الصحية والوصول بها إلى جميع المواطنين في المدن والقرى، بما يسهم في تعزيز الوقاية، والاكتشاف المبكر للأمراض، وتحسين مؤشرات الصحة العامة، والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة.

وأوضح الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة ، أن الحملة ستقدم حزمة متكاملة من الخدمات الصحية تشمل خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة، والكشف المبكر عن الأمراض، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، ودعم صحة الأم والطفل، وتنظيم الأسرة، والتطعيمات، والتثقيف الصحي، إلى جانب خدمات الكشف والعلاج بمختلف التخصصات، وصرف العلاج مجانًا، مع إحالة الحالات التي تستدعي خدمات متقدمة إلى الجهات المختصة، وذلك بجميع الوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة على مستوى المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن جميع الفرق الطبية والإدارية أنهت استعداداتها لاستقبال المواطنين منذ اليوم الأول لانطلاق الحملة، مع التأكيد على توافر المستلزمات الطبية والأدوية، وتقديم الخدمات وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن تحقيق أهداف الحملة والوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.