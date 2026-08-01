تحذير عاجل من الأرصاد.. ما موعد انكسار الموجة الحارة الجديدة؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار تأثير الموجة الحارة على مختلف أنحاء الجمهورية خلال الفترة من الأحد 2 أغسطس وحتى الخميس 6 أغسطس 2026، مشيرة إلى أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون يوم الأحد، على أن تبدأ الأجواء في التحسن تدريجيًا اعتبارًا من يوم الاثنين مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

ووفقًا لتوقعات الهيئة، تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 38 و39 درجة مئوية خلال ذروة الموجة، بينما تتراوح على السواحل الشمالية بين 32 و33 درجة، في حين تشهد محافظات جنوب الصعيد وجنوب البلاد درجات حرارة مرتفعة تتراوح بين 41 و45 درجة مئوية.

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية

بحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس سيكون شديد الحرارة ورطبًا نهارًا على أغلب المناطق، مع أجواء حارة ورطبة على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس مائل للحرارة ورطب خلال ساعات الليل والصباح الباكر. كما تؤدي نسب الرطوبة المرتفعة إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية مقارنة بالقيم المسجلة في الظل.

وفي سياق الظواهر الجوية المصاحبة، نبهت الهيئة إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتشمل المناطق المتأثرة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون الشبورة كثيفة في بعض الأماكن، ما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية ويستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

كما أشارت توقعات الأرصاد إلى فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة يوم الأحد على مناطق متفرقة من حلايب وشلاتين وأبو سمبل، وذلك على فترات متقطعة، بالتزامن مع نشاط للرياح في عدد من المناطق.

ومن المتوقع أيضًا أن تنشط الرياح بدءًا من الأحد وحتى الخميس على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى، بينما قد تثير الرمال والأتربة في مناطق جنوب الصعيد وجنوب البحر الأحمر، خاصة خلال يوم الأحد، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية في بعض المناطق المكشوفة.

موعد انكسار الموجة الحارة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة ستبدأ في التراجع تدريجيًا اعتبارًا من الاثنين، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى نحو 38 درجة ثم تنخفض إلى 37 درجة خلال الأيام التالية، مع استمرار الطقس الحار والرطب وارتفاع نسب الرطوبة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه، واتباع الإرشادات الوقائية، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر للاطلاع على أي تحديثات تتعلق بحالة الطقس.