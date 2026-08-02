برلماني يقترح إنشاء صندوق استثماري وطني للمصريين بالخارج

تقدم النائب الدكتور مختار همام مرسي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب وامين عام حزب حماه الوطن بسوهاج باقتراح لإنشاء "صندوق استثماري وطني للمصريين بالخارج" لدعم المشروعات القومية



وقال ان هذه الخطوة تأتي لإتاحة الفرصة لأبناء الوطن المغتربين للمشاركة المباشرة في تمويل المشروعات القومية والاستراتيجية، مع ضمان تحقيق عوائد استثمارية تنافسية وآمنة.‎

همام يقترح انشاء صندوق استثماري وطني للمصريين بالخارج

و أشار النائب مختار همام إلى أن أبرز أهداف ومميزات الصندوق المقترح الانتقال من الاعتماد على التحويلات النقدية فقط إلى بناء شراكة استثمارية مؤسسية مع المصريين حول العالم.

وأيضا إنشاء قطاعات حيوية لتوجيه الاستثمارات لمشاريع ذات جدوى عالية في مجالات البنية التحتية، الطاقة، الصناعة، الزراعة، المدن الجديدة، والتكنولوجيا.

و اضاف انه من أهداف الصندوق ايضا الالتزام الكامل بالرقابة المالية للحفاظ على حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة واتاحة الاكتتاب وإدارة الحسابات إلكترونيًا، وتوفير أدوات متنوعة تناسب مختلف الشرائح (سندات، صكوك، ومساهمات مباشرة).

و أكد أن الصندوق المقترح سيساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي، وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي، وتوفير مصادر تمويل مستدامة.

وأكد النائب الدكتور مختار همام مرسي أن الاقتراح يدعم توجهات الدولة في بناء اقتصاد أكثر مرونة، ويرسخ لمفهوم الشراكة الحقيقية بين الدولة وأبنائها في الخارج لتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.