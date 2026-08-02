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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الفرق المصرية ببطولات أفريقيا.. مواعيد ومراحل انطلاق مشوار الأهلي والزمالك وبيراميدز وزد

دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية
دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية
حسن العمدة

استقرت ملامح مشاركة الأندية المصرية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية للموسم الجديد، بعد تحديد الأدوار التي ستبدأ منها الفرق ومواعيد المباريات.

في بطولة دوري أبطال أفريقيا، يبدأ كل من الزمالك وبيراميدز مشوارهما من الدور التمهيدي الأول (دور الـ64)، حيث تقام مباريات الذهاب يومي 4 و5 سبتمبر، بينما تُلعب مواجهات الإياب يومي 11 و12 من الشهر نفسه.

أما في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فيشارك زد من الدور التمهيدي الأول (دور الـ64)، إذ تُقام مباراة الذهاب يوم 6 سبتمبر، فيما تُلعب مواجهة الإياب يوم 13 سبتمبر.

في المقابل، حصل الأهلي على إعفاء من خوض الدور التمهيدي الأول في الكونفدرالية، بفضل تصدره التصنيف القاري، ليبدأ مشواره مباشرة من الدور التمهيدي الثاني (دور الـ 32)، المقرر إقامته خلال شهر أكتوبر المقبل.

دوري أبطال أفريقيا كأس الكونفدرالية الأفريقية كأس الكونفدرالية الزمالك وبيراميدز الزمالك بيراميدز الأهلي

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