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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

3 معلومات عن نظام تنسيق قبول طلاب شهادة البكالوريا المصرية بالجامعات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن نظام تنسيق القبول في الجامعات لطلاب (شهادة البكالوريا المصرية) .. وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن تنسيق طلاب البكالوريا المصرية بحسب المعلومات الرسمية المعلنة حتى الآن .



تنسيق طلاب البكالوريا المصرية

 

  • يؤهل تنسيق البكالوريا المصرية جميع الطلاب للإلتحاق بجميع الجامعات، وفقًا لمجموع الطالب.
     
  • تنسيق البكالوريا المصرية شأنه شأن الثانوية العامة، ويتم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
  • حساب نسبة الطلاب الملتحقين بالبكالوريا يمثل النسبة نفسها المستحقة للالتحاق بالجامعات حسب المجموع الكلى (مثال: ٩٠٪ نسبة الطلاب الملتحقين بالبكالوريا تمثل النسبة نفسها المتاحة لطلاب البكالوريا للالتحاق بالجامعة، دون تغيير فى النسبة بالزيادة أو النقصان )

جدير بالذكر أن شهادة البكالوريا المصرية هي النظام الدراسي الوطني الجديد للمرحلة النهائية للتعليم قبل الجامعي في جمهورية مصر العربية.
 

وحرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تحليل الأنظمة المحلية القائمة، ودراسة التجارب التعليمية الرائدة حول العالم أثناء تطوير البكالوريا المصرية؛ للاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تصميم المناهج، وأساليب التقييم، وتنمية مهارات الطلاب؛ بهدف تصميم نظام وطني متكامل يدمج مميزات النظم الدولية، ويراعي خصوصية المجتمع المصري، واحتياجاته التنموية.

وتعطي البكالوريا المصرية الأولوية للطلاب بصفتهم قلب العملية التعليمية، بحيث لا يقتصر عامهم الدراسي على تلقي المعرفة، بل المشاركة الفعالة في تطبيقها في مواقف حياتية مختلفة؛ بهدف تمكين الطلاب من المنافسة في البيئات الأكاديمية والنجاح في الحياة الجامعية والعملية.

وتهدف البكالوريا إلى إعداد طلاب قادرين على التعامل مع متغيرات سوق العمل، من خلال تعزيز مهارات التفكير النقدي، وحل المشكلات واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، وتنمية روح المبادرة والعمل الجماعي.

تقليل ضغوط الاختبار الواحد

ومن السمات الأساسية لنظام البكالوريا المصرية الجديد تخفيف الضغوط المرتبطة بالاختبار الواحد نظرًا لأنها تتيح أكثر من فرصة للتقدم للاختبارات النهائية؛ حيث تمنح الفرصة للطلاب لإظهار مستواهم الأكاديمي الفعلي، وتجاوز الحالات
الطارئة حال حدوثها، بما يحقق العدالة التعليمية للطلاب.

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