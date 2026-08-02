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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

طقس الإثنين 3 أغسطس 2026.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة وتحذر من الشبورة

طقس الإثنين 3 أغسطس 2026.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة وتحذر من الشبورة
طقس الإثنين 3 أغسطس 2026.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة وتحذر من الشبورة
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. يواصل المواطنون متابعة توقعات حالة الطقس غدًا الاثنين 3 أغسطس 2026، بالتزامن مع التغيرات اليومية التي تشهدها درجات الحرارة والظواهر الجوية في مختلف المحافظات، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة، مؤكدة استمرار الأجواء الصيفية الحارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة ببعض المناطق، إلى جانب استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وظهور الشبورة المائية خلال ساعات الصباح، فضلًا عن نشاط الرياح على مناطق واسعة من البلاد، وهو ما يجعل متابعة النشرة الجوية أمرًا مهمًا للمواطنين قبل بدء يومهم.

كيف ستكون حالة الطقس غدًا في مصر؟

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدًا تشهد أجواءً مائلة للحرارة ورطبة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، في حين يكون الطقس حارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومع حلول ساعات الليل يصبح الطقس مائلًا للحرارة رطبًا على معظم الأنحاء، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة مقارنة بالقيم الفعلية المسجلة، وهو ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة خلال فترات النهار.

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حالة الطقس غدا

درجات الحرارة غدًا في المحافظات

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا، والتي جاءت على النحو الآتي:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 37 درجة، والمحسوسة 39 درجة.
  • الوجه البحري: العظمى 36 درجة، والمحسوسة 38 درجة.
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 درجة، والمحسوسة 33 درجة.
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 33 درجة، والمحسوسة 36 درجة.
  • شمال الصعيد: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة.
  • جنوب الصعيد: العظمى 45 درجة، والمحسوسة 46 درجة.

وتوضح هذه التوقعات استمرار الأجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، بينما تشهد القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، مع بقاء نسب الرطوبة مرتفعة على مختلف المناطق.

حالة الطقس ودرجات الحرارة

ما أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا؟

تشير توقعات الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وقد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق، دون أن يؤثر ذلك في الأنشطة اليومية أو حركة التنقل.

كما تتكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، الأمر الذي يستوجب توخي الحذر أثناء القيادة خلال ساعات الصباح الأولى.

نشاط الرياح وارتفاع الأمواج على السواحل

تشهد حالة الطقس غدًا نشاطًا للرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة على أغلب أنحاء الجمهورية، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا بالمناطق المكشوفة، مع استمرار تأثير الرياح على عدد من المناطق خلال فترات متقطعة.

وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة من السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح، وكذلك مناطق حلايب وشلاتين وجنوب الصحراء الشرقية، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض الأوقات بالمناطق المتأثرة.

الطقس

كما تنشط الرياح على شواطئ السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وجمصة وبورسعيد ودمياط والعريش، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج ليتراوح بين 1.5 و2.25 متر، ولذلك ينصح بمتابعة حالة البحر قبل ممارسة الأنشطة البحرية على تلك السواحل.

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مجموعة من الإرشادات للمواطنين بالتزامن مع استمرار الأجواء الصيفية الحارة، وجاءت أبرز التوصيات على النحو الآتي:

  • تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة.
  • الإكثار من شرب المياه والسوائل لتجنب الجفاف.
  • ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والخفيفة.
  • القيادة بحذر خلال ساعات الصباح بسبب الشبورة المائية.
  • متابعة النشرات الجوية باستمرار، خاصة لسكان المناطق التي قد تشهد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة.
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وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن متابعة تحديثات حالة الطقس بصورة يومية تساعد المواطنين على الاستعداد للظروف الجوية المتوقعة واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، خاصة مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة وسيطرة الأجواء الصيفية على مختلف أنحاء الجمهورية، إلى جانب الظواهر الجوية المصاحبة مثل الشبورة المائية ونشاط الرياح في عدد من المناطق.

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