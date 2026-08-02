نتنياهو و«الكابينت» علموا بإلغاء الهجوم على إيران عبر منشور ترامب

كشفت القناة 12 العبرية، نقلاً عن مصادر إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) لم يتلقوا أي إخطار رسمي مسبق بقرار إلغاء الهجوم على إيران، وأنهم علموا بالقرار من خلال المنشور الذي نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصاته.

وبحسب المصادر، فإن طريقة الإعلان عن القرار أثارت حالة من المفاجأة داخل دوائر صنع القرار في إسرائيل، خاصة أن مثل هذه الملفات الأمنية والعسكرية عادة ما تشهد تنسيقاً وثيقاً بين واشنطن وتل أبيب قبل اتخاذ أي خطوات مصيرية قد تؤثر على أمن المنطقة.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً متواصلاً بين الولايات المتحدة وإيران، وسط متابعة إسرائيلية دقيقة للموقف الأمريكي وتداعياته على خطط الردع والتعامل مع البرنامج النووي الإيراني والأنشطة العسكرية لطهران في المنطقة.

ويرى مراقبون أن الكشف عن علم نتنياهو وأعضاء الكابينت بالقرار عبر منشور للرئيس الأمريكي يسلط الضوء على حساسية المرحلة الحالية، كما يثير تساؤلات بشأن مستوى التنسيق بين الحليفين في إدارة التطورات الأمنية، خصوصاً في ظل التغير السريع في المواقف والقرارات المتعلقة بالملف الإيراني



