إيران: تحقيق مصالحنا وأمننا القومي غير قابل للمساومة ولا يتأثر بتهديدات أمريكا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مع عمان بشأن مضيق هرمز ليست جديدة وطهران ملتزمة بالتعاون للتوصل إلى آلية عبور للسفن.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان لها : نبحث حاليا مع عمان مسارا للعبور في مضيق هرمز بحيث لا يكون المسار الشمالي ولا الجنوبي.

وأضافت : المسار الذي نبحثه الآن مع عمان يجب أن يؤمن مصالحنا المشتركة.. وواشنطن لم تسمح بعودة حركة السفن بهرمز خلال المدة المقررة وهاجمتنا قبل انتهائها.

وتابعت الخارجية الإيرانية: أمريكا فرضت مسارا جنوبيا في مضيق هرمز بالتعاون مع بعض الأطراف في المنطقة وهو غير آمن.. وفتح مضيق هرمز مختلف عن مفاوضاتنا مع سلطنة عمان لأن إغلاقه مرتبط بانتهاك أمريكا تعهداتها.

وزادت الخارجية الإيرانية: نركز على تحقيق مصالحنا وأمننا القومي وهو أمر غير قابل للمساومة ولا يتأثر بتهديدات أمريكا.

وختمت الخارجية الإيرانية: تلقينا اتصالات من بريطانيا وأوكرانيا وبلغاريا وأخبرونا أنهم لن يكونوا جزءا من الحرب علينا.