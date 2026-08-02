حماس: قصف غزة تصعيد متعمد تنتهجه حكومة مجرم الحرب نتنياهو لتعطيل التفاهمات التي تم التوصل إليها

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية أن القصف الصهيوني الإجرامي المسعور على قطاع غزة منذ صباح اليوم والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 18 مواطناً، ومسح عائلات بأكملها من السجل المدني، هو تصعيد متعمد تنتهجه حكومة مجرم الحرب نتنياهو، بهدف تعطيل التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الوسطاء، بما فيهم الإدارة الأمريكية، لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وطالب حركة حماس في بيان لها الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمل مسؤولياتهم وإدانة هذه الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ، والتحرك الفوري للضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني ، وإلزامها بوقف عدوانها بموجب الاتفاق.

وشددت الحركة على أن هذه الأفعال الوحشية التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تستدعي تحركاً رسمياً وقانونياً من المجتمع الدولي، لمحاسبة قادة الاحتلال، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية شعبنا الأعزل، الذي ما زال يواجه خطر الإبادة والتهجير.