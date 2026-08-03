بعد زلزال مصر.. رئيس البحوث الفلكية: نحتاج إلى دعم بالموافقة على تعيينات جديدة.. فيديو

أكد الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هناك ضغطًا كبيرًا على موقع المعهد فور وقوع الزلزال، مردفًا: «المعهد القومي يعاني من أزمات، ونحتاج إلى دعم كبير، ولدينا 7 فروع، وبه نحو 240 باحثًا يقومون بكل شيء، والزملاء في حالة إرهاق شديد، واللي موجود شيفت بيكون في حالة إرهاق شديد؛ لأنه يعمل 12 ساعة يوميًا».

وقال باسم نبوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن المعهد في حاجة إلى تعيينات، ولابد أن تتم الموافقة من قبل الوزير، ثم الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أننا نحتاج إلى باحثين بنظام التعيين، وليس بنظام التعاقد السنوي، مردفًا: «مش هجيب باحثين أعلمهم وأدربهم، وفي الآخر يمشوا».

وتابع: «المركز به معدات وأجهزة على أعلى مستوى، ولكنه في حاجة إلى عقول بشرية لسد جميع الاحتياجات وتلبية جميع متطلبات المعهد وفروعه».