مياه المنوفية: الإنتهاء من إجراء اختبارات المسار الوظيفي لترقية 744 موظفا بالشركة

أجرت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، اختبارات المسار الوظيفي للترقية لعام 2026م لعدد 744 موظفا، بمختلف التخصصات الوظيفية (فنيين - مهندسين - كيميائيين - خدمة عملاء) .

وأوضح المهندس رشدى السيد عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية أنه تم اجراء اختبارات المسار الوظيفي خلال الفترة من 28 يوليو 2026م حتى 3 أغسطس 2026م وذلك بكلية التجارة جامعة المنوفية بالتعاون مع الإدارة العامة للمسار الوظيفي بالشركة القابضة وبحضور سيد محمود ومحمود سعد الله ومجموعة من المهندسين والكيميائيين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية وإبراهيم الخضراوى بالإدارة العامة للتدريب بشركة المنوفية.

وأشار المهندس محمد عبدالله مدير عام التدريب بالشركة إلي أن برامج المسار الوظيفي تهدف إلى رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين وتطوير مهاراتهم الوظيفية وتمكينهم من تطبيق منهجية جديدة تعود مردوده الإيجابي على الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى الخدمة المقدمة لهم، وقد تم التدريب عليها في مجال عملهم بالشركة، وفقا لرؤية وتوجيهات الشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي، وأن اجتياز اختبارات المسار الوظيفي بمختلف التخصصات بالشركة شرط أساسي من شروط الترقية.