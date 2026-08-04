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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ذكرى إطلاق «نايل سات 201».. خطوة صنعت مستقبل الإعلام المصري

ذكرى إطلاق «نايل سات 201».. خطوة صنعت مستقبل الإعلام المصري
ذكرى إطلاق «نايل سات 201».. خطوة صنعت مستقبل الإعلام المصري
أ ش أ

في الرابع من أغسطس من كل عام، تستعيد مصر واحدة من أهم محطات التطور في تاريخ الإعلام والاتصالات ، وهي ذكرى إطلاق القمر الصناعي المصري "نايل سات 201" ولم يكن هذا الحدث مجرد إطلاق قمر صناعي جديد إلى الفضاء، بل مثل انطلاقة عززت مكانة مصر في مجال البث الفضائي وفتحت الباب أمام خدمات إعلامية وتكنولوجية أكثر تطورا.

ومع تزايد أعداد القنوات الفضائية في المنطقة العربية ، وارتفاع الطلب على خدمات البث ، اتجهت الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" إلى تطوير أسطولها الفضائي. خاصة بعد استنفاد السعات المتاحة على أقمارها السابقة ، فضلا عن استئجار سعات على أقمار أخرى لتلبية الطلب المتزايد على خدماتها ، ومن هنا جاء إطلاق "نايل سات 201" كأول أقمار الجيل الثاني ، ليكون امتدادا لمسيرة بدأت مع أقمار نايل سات الأولى، ولكن بإمكانات تقنية أكبر وقدرات تواكب التطور العالمي.

وفي مساء الرابع من أغسطس عام 2010 ، انطلق القمر الصناعي على متن الصاروخ الأوروبي "أريان 5" من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية ، واستغرقت عملية الإطلاق نحو 27 دقيقة حتى انفصل القمر عن الصاروخ وبدأ رحلته نحو مداره الجغرافي الثابت عند 7 درجات غربا . وجاء القمر ليحل محل القمر "نايل سات 101 " بعد انتهاء عمره الافتراضي، وليصبح أول أقمار الجيل الثاني للأقمار الصناعية المصرية.

وتولت شركة تاليس ألينيا سبيس الفرنسية الإيطالية مهمة تصنيع القمر ، الذي بلغ وزنه نحو 2ر3 طن ، واستقر في مداره الجغرافي عند 7 درجات غربا ، وهو الموقع الذي يمثل القلب النابض لخدمات البث الفضائي المصرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسبق تشغيله الانتهاء من جميع الاختبارات الفنية ، وتشغيل الألواح الشمسية والهوائيات ، والتأكد من كفاءة جميع مكوناته ، قبل انتقال التحكم الكامل إلى مركز التحكم التابع للشركة المصرية للأقمار الصناعية بالقاهرة ، ليبدأ البث التجريبي في سبتمبر 2010.

ولم تكن أهمية نايل سات 201 في كونه أحدث أقمار الجيل الثاني فحسب، بل فيما حمله من إمكانات تقنية متطورة آنذاك. فقد زود بـ24 جهاز إرسال واستقبال تعمل على نطاق " كي يو باند" ، إضافة إلى أربعة أجهزة تعمل على نطاق "كي إيه باند" ، الأمر الذي أتاح توسيع خدمات البث التلفزيوني والإذاعي، ودعم خدمات التلفزيون فائق الوضوح والتلفزيون ثلاثي الأبعاد ، إلى جانب تقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق ونقل البيانات، بما عزز قدرات البث داخل منطقة تغطيته وواكب التطورات التكنولوجية في مجال الإعلام والاتصالات .

ومع دخول القمر الخدمة، شهدت مصر طفرة حقيقية في مجال البث الفضائي، حيث ارتفعت السعات المتاحة لاستقبال القنوات، وأصبح بالإمكان إطلاق المزيد من القنوات التلفزيونية والإذاعية بجودة أفضل، وهو ما انعكس على تنوع المحتوى الإعلامي ووصوله إلى ملايين المشاهدين داخل مصر وخارجها. كما عزز القمر قدرة «نايل سات» على استيعاب الطلب المتزايد من المؤسسات الإعلامية العربية، لتصبح الشركة واحدة من أكبر مشغلي الأقمار الصناعية في المنطقة.

ومثل نايل سات 201 امتدادا لإمكانات الشركة المصرية للأقمار الصناعية في الموقع المداري 7 درجات غربا ، حيث وفر خدمات أكثر تطورا في مجالات البث التلفزيوني والإذاعي ونقل البيانات، ومهد الطريق لمواصلة تطوير أسطول الأقمار الصناعية المصرية، وهو ما تجسد لاحقا في إطلاق "نايل سات 301" عام 2022 لاستكمال مسيرة التطوير وضمان استمرارية الخدمات .

وبعد أكثر من عقد على إطلاقه، ما زال نايل سات 201 يعد علامة بارزة في تاريخ التكنولوجيا المصرية. فقد جسد رؤية طموحة هدفت إلى تطوير الإعلام الوطني وتعزيز قدرات الاتصالات الفضائية، وأسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز رئيسي للبث الفضائي في المنطقة. ولم يكن نجاحه مجرد إنجاز تقني، بل كان ثمرة تخطيط وتطوير مستمر، عززا قدرة مصر على مواصلة امتلاك أدواتها التكنولوجية ودعم حضورها الإقليمي في مجال الإعلام والاتصالات الفضائية.

أهم محطات التطور في تاريخ الإعلام والاتصالات ذكرى إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات 201 قمر صناعي

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