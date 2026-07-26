من الكندوز إلى الضأن.. أسعار اللحوم المستوردة والمفروم في الأسواق المحلية ومنافذ الزراعة ووطنية اليوم

شهدت أسعار اللحوم البلدي والمستوردة حالة من الاستقرار اليوم الأحد 26 يوليو 2026 في الأسواق والمنافذ المختلفة، بحسب أحدث تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، حيث يأتي هذا التوازن وسط توافر الكميات المعروضة وتكثيف الضخ بالمنافذ الحكومية، لتسجل متوسطات أسعار الكندوز والضأن والبتلو مستويات متقاربة تلبي احتياجات مختلف الشوادر ومحلات الجزارة والمنافذ.



أسعار اللحوم في الأسواق

استقرت اسعار اللحوم في محلات الجزارة المختلفة، وجاءت كالتالي:

- وصل سعر كيلو اللحم الكندوز إلى 444 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو اللحوم البتلو نحو 462 جنيهًا.

- يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي من 350 إلى 400 جنيه.

- سجل سعر كيلو كفتة حاتي 320 جنيهًا.

- أما سعر كيلو اللحم الجملي يتراوح من 350 إلى 370 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 420 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو اللحوم الضأن إلى 472 جنيهًا.

أسعار اللحوم المفرومة اليوم

سجلتِ اللحوم المفرومة الأسعار التالية:

- بلغ سعر الكيلو المفروم البلدي ما بين 330 و460 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو برجر 300 جنيه.

- سجل سعر كيلو كفتة الحاتي 320 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو كفتة أرز 280 جنيهًا.

- جاء سعر كيلو السجق البلدي 320 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو مفروم دسم 330 جنيهًا.

- يصل سعر كيلو مفروم أحمر 355 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو حواوشي جاهز 300 جنيه.

- وبلغ سعر كيلو طرب محشي 390 جنيهًا.



أسعار اللحوم في منافذ وطنية

- تراوح سعر كيلو الكبدة الطازجة بين 300 جنيه و350 جنيهًا للكيلو.

- فيما سجل سعر كيلو اللحم وش فخدة نحو 300 جنيه.

- أما سعر كيلو الموزة وصل إلى 295 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو من اللحم البقري إلى 280 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو عِرق الفلتو نحو 350 جنيهًا.

- بينما وصل سعر كيلو البفتيك والاستيك إلى 325 جنيهًا.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

جاءت اسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة كالتالي:

- سجل سعر كيلو الكبدة نحو 250 جنيهًا للكيلو.

- وصل سعر كيلو اللحوم كندوز إلى 350 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو اللحم المفروم إلى 230 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو اللحم الضأن نحو 350 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو السجق نحو 225 جنيهًا.