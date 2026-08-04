إنشاء حديقة كوكب الشرق بالمنصورة

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال إنشاء حديقة "كوكب الشرق" بشارع الجيش بنطاق حي شرق المنصورة، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية بالمواصفات الفنية المقررة وفي الموعد المحدد، لبدء استقبال الزوار من أهالي المحافظة وأسرهم.

وأوضح أن هذا المشروع يهدف إلى إضافة متنفس جديد للعائلات، وتقديم مساحة خضراء آمنة ومناسبة لجميع أفراد الأسرة، بما يعزز جودة الحياة للمواطنين، مشيرا إلى أن الحديقة ستكون نقطة جذب جديدة تساهم في توفير بيئة ترفيهية عائلية لائقة.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه تم التوجيه بتنفيذ أعمال الحديقة وفق تصميم عصري يلبي جميع الاحتياجات، حيث تشمل منطقة للأطفال مجهزة وآمنة تناسب مختلف الأعمار، إلى جانب مساحات خضراء واسعة، وذلك في إطار خطة تطوير البنية التحتية الترفيهية، حيث تعد الحديقة فضاء حضاريا يليق بأبناء الدقهلية.

وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على نباتات وأشجار الحديقة بتوفير شبكة ري على مستوى عال من الكفاءة، مؤكداً على أهمية ترتيب وتهيئة وتنظيم المقاعد لرواد الحديقة بالشكل اللائق والمريح وإجراء الصيانة الدورية لها ولكافة أدوات الحديقة، ومشددا على وجود عمال نظافة للعمل بالحديقة على مدار اليوم، و الدكتور وائل عابد رئيس حي شرق المنصورة، مشددا. على. الانتهاء من الأعمال، لتضاف إلى مجموعة الحدائق التي تم افتتاحها مؤخرا بمدينة المنصورة، مشيرا إلى أنه يجري إنشاء حدائق عامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.