وفاة طالبة داخل لجنة الامتحان .. وجمال شعبان يوضح ما حدث

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الأيام الماضية شهدت خبرًا محزنًا بوفاة طالبة الثانوية العامة جنة هاني، من مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، وذلك بعد فترة من وفاة شقيقتها ريهام.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن الطالبة جنة أثناء وجودها في امتحان الثانوية العامة توقف قلبها بشكل مفاجئ، وأن المعلمين الموجودين باللجنة لم يتوقعوا حدوث ذلك.

ولفت إلى أن هناك إنعاشًا قلبيًا يمكن لأي شخص تعلمه والقيام به حتى وصول سيارة الإسعاف، مشيرًا إلى وجود طريقة صحيحة لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي.

وتابع أن الدكتور جمال شعبان قدّم شرحًا لطريقة الإنعاش القلبي، مؤكدًا أهمية أن يتعلم الجميع هذه المهارة الحيوية لإنقاذ الأرواح.

وأوضح أن سبب وفاة جنة قد يكون بسبب خلل كهربائي بالقلب، ولذلك الفحوصات على الأسرة هي من تكشف التفاصيل.