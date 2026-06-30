البسوا حاجة على الرأس.. تحذير عاجل من جمال شعبان بسبب موجات الحر

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذه الفترة، بالتزامن مع دخول فصل الصيف.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن الأجواء شديدة الحرارة خلال هذه الفترة، وأن البلاد تشهد موجات حارة.

غطاء للرأس

ولفت إلى أن أي شخص تقتضي طبيعة عمله الخروج إلى الشارع خلال ساعات الذروة، عليه ارتداء غطاء للرأس، إلى جانب الملابس الفاتحة التي تساعد على تقليل امتصاص الحرارة وتحد من التعرض للإجهاد الحراري.

وأشار إلى ضرورة ارتداء الملابس القطنية أو المصنوعة من الكتان، مع الحرص على شرب المياه بانتظام وبكميات مناسبة للحفاظ على ترطيب الجسم.