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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

احذر التسمم الغذائي.. جمال شعبان يوجه رسالة عاجلة بخصوص حرارة الصيف

جمال شعبان
جمال شعبان
اخبار توك شو

حذر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، من مخاطر التسمم الغذائي خلال فصل الصيف، مؤكدًا أن الصيف لا يعد فقط موسمًا لارتفاع درجات الحرارة، بل قد يكون أيضًا موسمًا لزيادة حالات التسمم الغذائي.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن التسمم الغذائي لا يعني بالضرورة التعرض لسموم قاتلة، بل قد ينتج عن عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية تنتقل عبر الأغذية الملوثة.

ولفت إلى أن ترك الأطعمة خارج الثلاجة لفترات طويلة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، قد يؤدي إلى فسادها وتكاثر الميكروبات بها، مما يشكل خطرًا صحيًا على من يتناولها، مطالبًا المواطنين بضرورة حفظ الأغذية بشكل سليم وعدم تركها في الأجواء الحارة.

وأشار إلى أن بعض الأطعمة، مثل الألبان والبيض واللحوم، تحتاج إلى الحفظ داخل الثلاجة بصورة مستمرة، لأن فسادها قد يؤدي إلى الإصابة بمشكلات حادة في الجهاز الهضمي.

وأوضح أن أعراض التسمم الغذائي قد تبدأ بالصداع وارتفاع درجة الحرارة، ثم القيء والإسهال وآلام الجسم والعظام، وقد تتطور في بعض الحالات إلى الجفاف والهبوط الحاد في الدورة الدموية.

وأكد ضرورة توخي الحذر عند تناول الأطعمة الجاهزة أو المأكولات التي يتم شراؤها من خارج المنزل، خاصة إذا لم تحفظ أو تُجهز وفق الاشتراطات الصحية، لما قد تسببه من عدوى بكتيرية تؤدي إلى التسمم الغذائي. 

جمال شعبان معهد القلب القومي الصيف التسمم الغذائي

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