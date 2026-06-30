علامات على الجلد قد تنذر بنقص الأكسجين أو الحديد .. جمال شعبان يوضح

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الأسبوع الماضي شهد اليوم العالمي للبهاق، مشيرًا إلى أن أي شخص لديه أحد أفراد أسرته مصاب بهذا المرض، عليه البحث عن العلاج المناسب.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن هناك أدوية حديثة لعلاج البهاق، لكن في الوقت نفسه يجب على المريض إجراء فحوصات طبية شاملة تشمل القلب، وضغط الدم، ومستوى السكر.

ولفت إلى أن الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان، وأن الإصابة بالبهاق قد ترتبط بوجود مشكلات صحية أخرى في الجسم، لذلك ينبغي الاهتمام بالمتابعة الطبية والاستفادة من العلاجات الحديثة.

وأشار إلى أن الجلد له أهمية كبيرة، إذ يحمي جسم الإنسان من العوامل الخارجية والأمراض، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على صحته.

وتابع أن هناك علامات تظهر على الجلد قد تكشف عن وجود مشكلات صحية داخل الجسم، فعلى سبيل المثال، قد يشير ازرقاق الجلد إلى نقص الأكسجين، وقد يدل شحوب الجلد على نقص الحديد، كما أن ظهور ترسبات أو زيادات دهنية في بعض المناطق، مثل أسفل العين، قد يكون مؤشرًا على ارتفاع مستوى الكوليسترول.