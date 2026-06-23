جمال شعبان : حسام حسن أعاد الفرحة للمصريين .. والفوز على نيوزيلندا تاريخي

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، تسبب في إسعاد جميع المواطنين، موضحًا أن المصريين كانوا في حاجة إلى الفرحة، وأن المنتخب نجح في إدخال السعادة إلى قلوبهم.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن الفوز على منتخب نيوزيلندا كان الأول للمنتخب المصري في بطولة كأس العالم، وهو فوز تاريخي مشيرًا إلى أن جميع أفراد المنتخب أدوا ما عليهم خلال الشوط الثاني، ليتوج ذلك بالفوز بنتيجة 3-1.

ولفت إلى أن المنتخب استقبل الهدف الأول في الشوط الأول، إلا أن الجماهير المصرية كانت على ثقة بقدرة اللاعبين على التعويض، وبالفعل عاد الفريق بقوة في الشوط الثاني، وقدم الجميع أفضل ما لديهم، ونجحوا في تسجيل ثلاثة أهداف.

وأشار إلى أن الجماهير تنتظر المزيد من النتائج الإيجابية، مؤكدًا أن المنتخب تنتظره مباريات قوية ومشوار طويل، وأن الجميع يثق في قدرات المنتخب ولاعبيه على مواصلة تحقيق النتائج المميزة.