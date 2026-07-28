خناقة حدائق الأهرام.. 4 طلاب يتشاجرون مع عمال محل حلاقة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.



بالفحص تبين حدوث مشاجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بين طرف أول: (3 عمال بمحل حلاقة)، وطرف ثان: (4 طلاب "أحدهم مصاب بجرح بالرأس")، جميعهم مقيمين بدائرة القسم ، لرغبة أحد أفراد الطرف الثانى فى الحلاقة وتأخر أحد أفراد الطرف الأول عليه لقيامه بالحلاقة لشخص آخر ، قاموا على إثرها بالتعدى على بعضهم بالضرب "بسلاح أبيض ، عصى خشبية" محدثين إصابة أحدهم المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وتم بإرشادهم ضبط الأدوات المستخدمة فى التعدى ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 26 / الجارى لذات الخلاف .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.