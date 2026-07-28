الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة طرد شقيقها لها ووالدتها من منزل الأب بعد وفاته

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام شقيقها بطردها وأفراد عائلتها من منزل والدها عقب وفاته بالإسكندرية.

بالفحص أمكن تحديد صاحبة الحساب (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول العامرية)، وبسؤالها أقرت بتضررها من شقيقها لقيامه بمنعها وشقيقتها ووالدتهم من دخول المنزل بتاريخ 21 الجارى عقب وفاة والدهم ، وأضافت بعدم قيامهما بتحرير محضر بالواقعة.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (سائق – مقيم بذات العنوان) وبمواجهته أنكر إدعائها، بمنع والدته وأشقائه من دخول المنزل وقرر قيامه بمنع زوج شقيقته "صاحبة الحساب" من دخول المنزل لعلمه بقيام الأخير بعرض المنزل الخاص بوالده للبيع دون علمه كون المنزل إرث بعد وفاة والده.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.