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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة البلوجر أمير اسمع

المتهم
المتهم
كتب: مصطفى رجب
نتيجة الثانوية العامة 2026

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، منذ قليل، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بإنهاء حياة البلوجر أمير اسمع، باستخدام سلاح أبيض، بسبب خلافات مالية لجلسة الغد .


 

تفاصيل القضية 

وأمرت نيابة شرق القاهرة الكلية ، بإحالة عاطل بتهمة قتل التيك توكر “أمير اسمع” في مصر الجديدة، لمحكمة الجنايات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من اعتداء شخص أخ على صديقه، مما أسفر عن مصرعه بمصر الجديدة في القاهرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 25 سبتمبر الماضي ورد بلاغ من أحد المستشفيات باستقباله جثة طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول مصاب بطعنتين نتيجة الاعتداء عليه من أحد الأشخاص بالضرب باستخدام سلاح أبيض، وإحداث إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.

وجرى ضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


 

جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة العباسية مجمع محاكم العباسية البلوجر أمير أسمع

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