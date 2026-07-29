الداخلية تكشف حقيقة ادعاء شخص عدم تمكينه من تنفيذ حكم قضائي بالبحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من عدم تنفيذ حكم قضائى صادر لصالحه بتمكينه من قطعة أرض ملكه ضد آخرين وقيامهم بالتعدى عليه زاعماً تواطؤ العاملين بمركز شرطة دمنهور بالبحيرة معهم.





بالفحص أمكن تحديد الشاكى (محاسب "متواجد حالياً خارج البلاد" – مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور)، وبسؤال والدته قررت بوجود خلافات حول الجيرة الزراعية بين نجلها و (3 أشخاص - مقيمين بنطاق محافظة البحيرة) ، قاموا على أثرها بالتعدى عليه بالضرب وصدور حكم قضائى ضدهم "حيث تبين قيامهم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحكم الصادر ضدهم" ، ونفت ما ورد من صدور ثمة قرارات تمكين من قطعة الأرض وأنها حائزة لها ، وعللت ادعاء نجلها بذلك لكونه خارج البلاد وعدم علمه بقيام المشكو فـى حقهم باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحكم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.