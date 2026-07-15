قطع المياه بعدد من المناطق في إسنا للصيانة الجمعة المقبل

أعلنت غرفة عمليات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز إسنا، جنوب الأقصر، عن قطع المياه بعدد من المناطق والنجوع التابعة للمركز، وذلك مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 17 يوليو 2026، لبدء أعمال الصيانة الدورية اللازمة.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الصيانة من الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة (17 يوليو)، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت (18 يوليو)، أو حتى الانتهاء الكامل من الأعمال الفنية المقررة.

وأوضحت الشركة أن قطع الخدمة يأتي بسبب إجراء أعمال الصيانة لخط طرد محطة الصرف الصحي رقم (3)، مشيرة إلى أن فترة الانقطاع فى المناطق التالية: ( نجع الشيخ فضيل - الجوايدة - منطقة الخزان - أرض اللواء - النجوع بحري - النجع قبلي - عزبة الطيب - منطقة الرمد القديمة).

وأكدت غرفة العمليات بشركة مياه الشرب أنها ستتابع سير الأعمال لحظة بلحظة لضمان سرعة الإنجاز وعودة المياه إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، مهيبة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات في المناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.