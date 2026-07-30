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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي
نتيجة الثانوية العامة 2026


أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 8 سفن، بينما غادرت سفينة، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة.


وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23704 أطنان تشمل : 2000 طن علف بنجر و1866 طن جبس و19838 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 25545 طنا تشمل: 9380 طن خردة و965 طن خشب زان و3600 طن حديد و3500 طن أرز و5500 طن ذرة و2600 طن ابلاكاش.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 194 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 1029 حاوية مكافئة  فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1614 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 98120 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 45993 طنًا ، وبلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً 5447 حركة .

دمياط ميناء دمياط حاويات وبضائع عامه سفن

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